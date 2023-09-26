В Генштабе рассказали о ходе контрнаступления

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия в Мелитопольском и Бахмутском направлениях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 26 сентября.

В течение суток произошло 20 боевых столкновений. Также, Россия нанесла очередной удар по Украине, применив 38 иранских ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Пострадала припортовая инфраструктура Одесской области. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 26 вражеских "шахедов". Всего враг нанес 7 ракетных и 73 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению,есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах н.п. Грабовское, Поповка Сумской области и Старица, Гатище Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Клюсы, Блешня, Гремячка, Леоновка, Костобобров Черниговской области; Старая Гута, Порохонь, Волфино, Мирополье, Пожня Сумской области и Уды, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары неподалеку от Синьковки и Купянска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись районы н.п. Синковка, Табаевка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении авиационным ударам врага подверглись Надежда, Новоегоровка Луганской области и Торское, Северск, Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Заречное, Диброва, Спорное, Раздолевка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники крепко держат оборону и защищают нашу землю от оккупантов. Враг нанес авиационный удар возле Клещиевки, Константиновки, Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Андреевка и Дружба Донецкой области. Противник увеличивает плотность минно-взрывных заграждений.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки врага в районе юго-восточнее Северного Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Степное, Тонечко, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 9 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар неподалеку от Новомихайловки Донецкой области. Под огнем окупантов находилось более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Урожайного, Благодатного, Старомайорского Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населённых пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Степное, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах н.п. Берислав, Николаевка, Ольговка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов Херсонской области, среди них Осокоровка, Республиканец, Берислав, Антоновка, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражено 4 артиллерийских средства, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 1 пункт управления и 2 склада боеприпасов противника.