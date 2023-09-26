По всей Украине во второй раз за день объявлена тревога: взлет МиГа (Обновлено)
Вечером 26 сентября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета в России потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась 20 минут, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает карта тревог, Воздушные силы в Telegram.
"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".
Обновлено: Через 20 минут было объявлено об отбое угрозы.
Что предшествовало: Предыдущая воздушная тревога по всей Украине из-за взлета российского истребителя длилась полчаса.