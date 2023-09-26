ВАКС снова уменьшил размер залога бывшему главе Верховного Суда

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в очередной раз снизил размер залога для экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВАКС.

Как отмечают в суде, Апелляционная палата ВАКС рассмотрела жалобу стороны защиты о продлении ареста Князева с возможностью внесения залога в размере 55 млн гривен.

"По результатам рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, уменьшив размер залога до 45 млн гривен" , — говорится в сообщении суда.

Также отмечается, что решение не подлежит обжалованию.

Как сообщалось, 15 мая стало известно, что украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему, в которой участвовало руководство Верховного Суда Украины. Речь идет о взятке в размере $2,7 миллиона долларов главе ВС Всеволоду Князеву. Князеву и его сообщнику сообщено о подозрении в подкупе.

16 мая на внеочередном заседании пленума Верховного Суда судьи выразили недоверие главе ВС Всеволоду Князеву. Также было поддержано досрочное прекращение полномочий главы суда Князева.

18 мая ВАКС арестовал сообщника Князева до 13 июля, включая возможность выхода под залог 80 млн грн. В этот же день суд арестовал и бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева с возможностью выхода под залог в размере 107 млн 360 грн.

Позже Апелляционная палата ВАКС снизила сумму залога Князеву до 75 млн грн.

10 июля ВАКС продлил действие меры пресечения Князеву до 8 сентября.

5 сентября Высший антикоррупционный суд Украины снова снизил размер залога Князеву с 75 до 55 млн грн.