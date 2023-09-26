Предложение, а не ультиматум: Подоляк о списке реформ для Украины от США

Переданный от Соединенных Штатов Америки перечень приоритетных реформ для скорейшей интеграции в Европу является именно предложением, а не ультиматумом, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.

"Во-первых, мы прагматично и рационально относимся к любым предложениям от партнеров. Это именно предложение, а не ультиматум" , - говорится в заявлении.

Подоляк пояснил, что эти предложения звучат, потому что война требует определенных реформ по оборонной промышленности, по инвестиционной привлекательности, по справедливости как таковой.

"Наши партнеры говорят так: смотрите, если Россия способна часть своих ресурсов инвестировать в продолжение войны и даже если Россия проигрывает, нужно, чтобы Украина выглядела иначе, то мы должны понимать свои стратегические приоритеты. То есть и мы, и партнеры должны понимать, куда инвестировать деньги" , - сказал Подоляк.

Большинство пунктов являются реалистичными

Также он сказал, что большинство этих пунктов являются реалистичными. Также Подоляк пояснил, что президент Владимир Зеленский настаивает на том, что Украине надо завершить реформу правосудия как концепции.

Советник руководителя Офиса президента Украины отдельно объяснил относительно сроков и сказал, что безусловно это реалистичные вещи при условии одной вещи, которую мы должны не забывать - темп, интенсивность и масштабность войны.

Список реформ

Вчера СМИ сообщали, что заместитель советника Белого дома по нацбезопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл отправил Украине письмо с перечнем реформ, которые она должна провести для продолжения получения помощи.

Реформы касались функционирования антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти, а также наблюдательных советов государственных предприятий.

При этом ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что Украина хочет обсудить с союзниками формирование единой карты реформ для получения финансовой помощи.

Сегодня посольство США в Украине подтвердило, что действительно Вашингтон передал Украине перечень приоритетных реформ для скорейшей интеграции в Европу.