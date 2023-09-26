Верещук рассказала, сколько украинцев остается в Европе

В Европе находится около 4 миллионов граждан Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.

"Около 4 млн со статусом искатели временного убежища из числа украинских граждан находятся в Европе" , — сказала она.

По ее словам, больше всего украинцев сейчас в Германии — 27%.

Как сообщалось, Европейская Комиссия выступила с предложением продлить действие программы защиты беженцев из Украины с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года.