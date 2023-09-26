Close button

Залужный провел последний разговор с Милли в его действующем статусе

Залужный провел последний разговор с Милли в его действующем статусе
Фото: Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что провел итоговый телефонный разговор с генералом Марком Милли в его действующем статусе, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Залужный в Telegram.

В ходе переговоров присутствовал и генерал Чарльз Браун, который вскоре возглавит Объединенный комитет начальников штабов США. Генералы договорились продолжать работу по усилению Вооруженных Сил Украины в борьбе с Россией.

"Обсудили с партнерами ситуацию на фронте. Проинформировал о ходе оборонительных и наступательных операций. Обстановка контролируемая. Наши воины не допустили ни одной позиции.
На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед. Также рассказал об основных потребностях нашей армии – это средства противовоздушной обороны, артиллерия и боеприпасы".

Новости

Популярные темы форума

analytics