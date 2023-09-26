Умеров не подтвердил ликвидацию командующего Черноморским флотом РФ
Министр обороны Украины Рустем Умеров не подтвердил новость о ликвидации командующего Черноморским флотом РФ, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Умеров в интервью CNN.
"Прежде всего, он находится на наших временно оккупированных территориях. Он не должен здесь быть. Поэтому если он мертв, это хорошая новость для всех, что мы продолжаем деоккупацию нашей территории".
Что предшествовало:
- 25 сентября Силы специальных операций ВСУ заявили, что в результате поражения штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе погибли 34 офицера, среди которых командующий ЧФ РФ.
- 26 сентября Минобороны России показало изображение командующего Черноморским флотом Виктора Соколова на совещании.
- Силы специальных операций после этого сообщили, что собирают данные и уточняют информацию о возможной гибели командующего ЧФ РФ Виктора Соколова.