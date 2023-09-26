В Еврокомиссии предупредили Twitter из-за распространения российской дезинформации

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова во вторник призвала технологических гигантов, в частности соцсеть Twitter (X) Илона Маска, ответственнее относиться к борьбе с распространением российской дезинформации, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Reuters.

Юрова заявила на пресс-конференции, что Россия начала "войну идей", чтобы загрязнить европейское информационное пространство полуправдой и ложью и "создать ложное представление о том, что демократия ничем не лучше автократии".

Вице-глава Еврокомиссии призвала Google, Microsoft, Meta, TikTok и другие крупные платформы противостоять российским манипуляциям, "тем более учитывая то, что Кремль и другие будут активны перед выборами".

Отдельно она упомянула X, который ранее вышел из добровольного кодекса ЕС о дезинформации, но все равно подпадает под строгие правила слежки за контентом в соответствии с европейским законодательством.

"Господин Маск знает, что он не соскочил с крючка, покинув кодекс (о дезинформации. – Ред.), потому что теперь у нас есть Акт о цифровых услугах, который применяется в полном объеме. Поэтому мой месседж для Twitter: вы должны придерживаться жесткого закона, и мы будем следить за тем, что вы делаете", – сказала Юрова.

Исследование, опубликованное Европейской комиссией в начале сентября, показало, что X (бывший Twitter) Илона Маска сыграл важную роль в том, что российская пропаганда об Украине достигла большего количества людей, чем до начала войны.

Акт Евросоюза о цифровых услугах, который вступил в силу для крупнейших социальных сетей 25 августа, требует от крупных платформ оценивать риск распространения ложной информации, не допускать продвижения худшего с помощью алгоритмов и подвергать свою деятельность аудиту.