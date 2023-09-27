Умеров: Мы будем отвечать на атаки РФ по энергетической инфраструктуре

Россия зимой будет сосредотачиваться на нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, "но мы будем отвечать", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время включения на CNN.

"Нам нужно больше оружия, которое изменит игру... Надеюсь, вскоре прибудут многоцелевые истребители, и мы достигнем прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя! Надеюсь, скоро прибудут многоцелевые истребители, и мы достигнем прогресса" , – сказал он.

Напомним, украинская разведка имеет информацию о том, что РФ проводит разведывательные меры по энергетической инфраструктуре Украины.

В результате вражеских ракетных ударов прошлой зимой было серьезно повреждено около 63% оборудования энергосетей столицы, необходимого для стабильного прохождения осенне-зимнего периода.



