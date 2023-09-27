ВСУ продолжают наступление на двух направлениях – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, отразили атаки россиян на Авдеевском и Марьинском направлениях. В то же время россияне не предпринимали штурмовых действий на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 27 сентября.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары потерпели Грабовское, Поповка Сумской области; Старица, Гатище, Синковка, Купянск, Берестово Харьковской области; Надежда, Новоегоровка Луганской области; Торское, Северское, Спорное, Клещиевка, Константиновка, Северное, Авдеевка, Новомихайловка, Урожайное, Благодатное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Берислав, Николаевка, Ольговка и Херсон Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе населенного пункта Северное Донецкой области. На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов. На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.