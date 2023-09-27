В "Укрэнерго" рассказали, как защитили энергообъекты от обстрелов
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что по состоянию на сегодняшний день магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему. В то же время, он отметил, что без импорта электроэнергии этот отопительный сезон будет "сложно пройти", сообщает Суспільне.
Об этом Владимир Кудрицкий сказал во время форума Forbes "Энергия бизнеса".
По его словам, для защиты энергообъектов Украины от очередных атак со стороны России "Укрэнерго" постоянно находится в координации с чиновниками и Генштабом ВСУ.
"Мы в координации с правительственными структурами, с Генштабом ВСУ есть несколько видов защиты и подстанции "Укрэнерго", где определенные виды защиты будут применены впервые, не только в Украине, но и в мире, ведь никто еще не сталкивался с таким уровнем угрозы. Это комплексная защита, не буду вдаваться в детали, но это как активная защита — ПВО, так это и пассивная защита — инженерные укрепления", — сказал Кудрицкий.