В "Укрэнерго" рассказали, как защитили энергообъекты от обстрелов

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что по состоянию на сегодняшний день магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему. В то же время, он отметил, что без импорта электроэнергии этот отопительный сезон будет "сложно пройти", сообщает Суспільне.

Об этом Владимир Кудрицкий сказал во время форума Forbes "Энергия бизнеса".

По его словам, для защиты энергообъектов Украины от очередных атак со стороны России "Укрэнерго" постоянно находится в координации с чиновниками и Генштабом ВСУ.