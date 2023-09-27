Close button

Силы обороны уничтожили более 300 окупантов и 38 артсистем – Генштаб

Силы обороны уничтожили более 300 окупантов и 38 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили около 320 российских оккупантов, а также 3 танка, 38 артиллерийских систем, 24 беспилотника и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 276 990 (+320) человек,
  • танков − 4 675 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 8 950 (+4) ед,
  • артиллерийских систем − 6 337(+38) ед,
  • РСЗО − 792 (+0) ед,
  • средств ПВО − 534 (+1) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 948 (+24) ед,
  • крылатых ракет − 1 529 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 8 792 (+29) ед,
  • специальной техники – 927(+2) ед.

Новости

Популярные темы форума

analytics