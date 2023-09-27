Силы обороны уничтожили более 300 окупантов и 38 артсистем – Генштаб
За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили около 320 российских оккупантов, а также 3 танка, 38 артиллерийских систем, 24 беспилотника и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 276 990 (+320) человек,
- танков − 4 675 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 8 950 (+4) ед,
- артиллерийских систем − 6 337(+38) ед,
- РСЗО − 792 (+0) ед,
- средств ПВО − 534 (+1) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 948 (+24) ед,
- крылатых ракет − 1 529 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 8 792 (+29) ед,
- специальной техники – 927(+2) ед.