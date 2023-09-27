США призвали Азербайджан допустить международных наблюдателей в Карабах
Глава американской дипломатии Энтони Блинкен предупредил президента Азербайджана Ильхама Алиева о необходимости воздерживаться от продолжения боевых действий в Нагорном Карабахе и обеспечить гуманитарный доступ к населению региона, сообщает Укринформ.
Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США по результатам разговора двух лидеров.
"Госсекретарь Энтони Блинкен говорил сегодня с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы подчеркнуть необходимость для Азербайджана воздержаться от дальнейших военных действий в Нагорном Карабахе и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ", – отмечается в сообщении.
Кроме того, Блинкен призвал президента Азербайджана гарантировать жителям Нагорного Карабаха, что они могут жить безопасно в своих домах и что их права будут защищены.
"Госсекретарь призвал президента Алиева взять на себя обязательства по широкой амнистии и разрешить доступ международной миссии наблюдателей к Нагорному Карабаху, а также отметил публичные обязательства президента помочь построить будущее для всех людей в Нагорном Карабахе на основе мира, взаимопонимания и взаимоуважения", – отметили в Госдепе.