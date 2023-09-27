США призвали Азербайджан допустить международных наблюдателей в Карабах

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен предупредил президента Азербайджана Ильхама Алиева о необходимости воздерживаться от продолжения боевых действий в Нагорном Карабахе и обеспечить гуманитарный доступ к населению региона, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США по результатам разговора двух лидеров.

"Госсекретарь Энтони Блинкен говорил сегодня с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы подчеркнуть необходимость для Азербайджана воздержаться от дальнейших военных действий в Нагорном Карабахе и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ" , – отмечается в сообщении.

Кроме того, Блинкен призвал президента Азербайджана гарантировать жителям Нагорного Карабаха, что они могут жить безопасно в своих домах и что их права будут защищены.