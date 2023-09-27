Американский генерал о критике наступления ВСУ: Непрофессиональные и бесполезные заявления

Тем, кто "в 8000 км" критикует, как кто-то другой заходит на минные поля и окопы и разминирует их, должно быть стыдно самим за себя. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутными силами НАТО в Европе, генерал США в отставке Бен Ходжес, сообщает Голос Америки.

Годжес отвечал на вопросы Роберта Макконнелла, соучредителя Фонда США-Украина по поводу критических замечаний в адрес действий украинской армии в войне.

"Это непрофессиональные и бесполезные заявления" , - сказал Бен Ходжес.

Генерал напомнил, что украинцам приходится бороться без поддержки авиации, без которой США, Великобритания или Германия никогда бы не посылали своих солдат в боевые действия.

"Контрнаступление - это не только то, что мы видим на поле боя" , - подчеркнул Ходжес.

По его словам, ВСУ проводят многосложные комплексные операции, включая работу спецназовцев, атаки дронов, кибер-борьбой, выведение из строя российских радаров и ПВО и других.

Также, по словам Ходжеса, поразительна работа украинских военных по Черноморскому флоту, которая оказывает огромное давление на российский генштаб.