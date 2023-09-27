Белый дом: Перечень реформ – это не условие военной помощи Украине

В Белом доме заявили, что список "приоритетных реформ" для Украины не является условием для дальнейшей военной помощи стране. Об этом заявила неназванный представитель совета национальной безопасности США в комментарии Голосу Америки, сообщает Лига.net.

По его словам, документ — это рабочая версия списка "приоритетных реформ", которую передали для "обсуждения и отзывов".

"Этот список не является условием для будущей военной помощи. Реформы нужны для евроинтеграции Украины" , — заявили в Белом доме.

В Вашингтоне отметили, что в документе прописаны реформы на срок трех, шести и 18 месяцев — речь идет о наблюдательных советах государственных предприятий, антикоррупционных ведомствах, судебной системе, а также оборонных предприятиях.

Ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники написала, что заместитель советника администрации президента США по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна провести Украина для продолжения оказания ей помощи.