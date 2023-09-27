Зеленский подписал изменения в законодательство о новом виде наказания
Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении в Украине нового вида уголовных наказаний – пробационного надзора, сообщает Украинская правда.
Верховная Рада приняла соответствующий законопроект 23 августа, президент вернул его со своей подписью 26 сентября.
Согласно новому закону, в Уголовном кодексе Украины появляется статья 59 "Пробационный надзор".
Наказание в виде пробационного надзора заключается в ограничении прав и свобод осужденного, определенных законом и установленных приговором суда, с применением надзорных и социально-воспитательных мероприятий без изоляции от общества.
Пробационный надзор назначается на срок от 1 до 5 лет для взрослых и на срок от 1 до 2 лет для несовершеннолетних.
Суд возлагает на осужденного к пробационному надзору следующие обязанности:
1) периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
2) сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы;
3) не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.
Суд может возложить на осужденного к пробационному надзору обязанности:
1) использовать электронное средство контроля и надзора и проживать по указанному в решении суда адресу (обязанность использовать электронное средство контроля и надзора устанавливается судом на срок от 1 месяца до 1 года);
2) соблюдать установленные судом требования относительно совершения определенных действий, ограничения общения, передвижения и проведения досуга;
3) трудоустроиться или по направлению уполномоченного органа по вопросам пробации обратиться в органы государственной службы занятости для регистрации в качестве безработного и трудоустроиться, если ему будет предложена должность (работа);
4) выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой;
5) пройти курс лечения от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболевания, представляющего опасность для здоровья других лиц;
6) участвовать в мероприятиях, направленных на утверждение украинской национальной и гражданской идентичности.
Уклонение осужденного от отбывания наказания в виде пробационного надзора наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.
Как пишет "Юридический вестник Украины", пробационный надзор теперь может быть применен за такие преступные деяния, как:
- умышленное причинение тяжких телесных повреждений в случае превышения пределов необходимой обороны;
- превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего уголовное преступление;
- умышленное легкое телесное повреждение;
- побои и истязания;
- домашнее насилие;
- угрозы убийством;
- заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни;
- заражение венерической болезнью;
- неоказание помощи больному медработником;
- насильственное донорство;
- эксплуатация детей;
- принуждение к вступлению в половую связь;
- нарушение порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации;
- уклонение от уплаты алиментов;
- разглашение тайны усыновления;
- препятствование профессиональной деятельности журналистов;
- грубое нарушение законодательства о труде;
- невыплату зарплаты, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат;
- нарушение неприкосновенности частной жизни, права на получение образования и на бесплатную медпомощь;
- кражу, грабеж, хулиганство и мошенничество;
- незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований;
- подделка документов;
- разглашение банковской тайны;
- незаконную порубку, перевозку, хранение и сбыт леса;
- за браконьерство;
- публичные призывы к совершению теракта;
- надругательство над могилой;
- ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;
- создание или содержание мест разврата и сводничество;
- посев или выращивание снотворного мака или конопли;
- незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.
Закон предусматривает и другие изменения в законодательные акты.