The Guardian: Украина предлагает бить по заводам по производству "Шахедов"

Иранские дроны-камикадзе Shahed, которыми Россия регулярно атакует Украину, имеют много европейских запчастей. Об этом говорится в секретном документе, который Киев передал странам G7, сообщает The Guardian, сообщает Новое время.

Документ под названием Шквал смертей: отчет о БПЛА Shahed-136/131 подготовили Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники ВСУ и украинская разведка.

Как сообщает издание, в нем украинское правительство предоставило детальный анализ изменения тактики использования дронов с тех пор, как на поле боя нашли первый Shahed — 13 сентября 2022 года. Киев рассказал в августе 2023-го, что за предыдущие три месяца оккупанты совершили более 600 налетов на города, используя ударные дроны с западными технологиями.

Согласно отчету, такие 52 электрические компоненты обнаружили в дроне Shahed-131, 57 — в модели Shahed-136. Пять европейских компаний, в том числе польская дочерняя компания британской транснациональной корпорации, называют оригинальными производителями этих компонентов. Также среди создателей есть фирмы со штаб-квартирами в США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде и Японии.

Ирану уже удалось расширить свое производство, используя сирийскую фабрику в порту Новороссийска; оно перемещается в Алабугу (Татарстан), а Тегеран продолжает поставлять Москве детали. В то же время в докладе сказано, что иранское правительство пытается «отмежеваться от предоставления России оружия» и "не может справиться с российским спросом и интенсивностью его использования в Украине".

Также в нем нет никаких предположений о каких-либо правонарушениях со стороны западных компаний. Говорится, что Иран смог адаптироваться и в основном использует коммерческие компоненты, "поставки которых контролируются плохо или не контролируются вообще". Почти все Иран импортирует из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики.

Чтобы противодействовать этому, Украина, среди прочего, предлагает союзникам «наносить удары по заводам по производству дронов в Иране, Сирии и потенциальной производственной площадке в РФ», сказано в документе. Как пишет газета, Киев просит у партнеров для ударов ракеты дальнего радиуса действия.