Британская разведка: РФ бросила в бой новосозданную армию как подкрепление

Привлечение к боям новосозданной российской 25-й армии отдельными подразделениями как подкрепление уменьшает вероятность нового масштабного наступления РФ в ближайшее время. Об этом говорится в разведывательном смотре Министерства обороны Британии от 27 сентября, сообщает Европейская правда.

Аналитики разведки отмечают, что с середины сентября Россия, скорее всего, бросила на фронт отдельные подразделения вновь 25-й общевойсковой армии.

Так, есть информация, что 67 мотострелковая дивизия и 164 отдельная мотострелковая бригада принимают участие в боях на участке западнее Северодонецка и Кременной, на границе Донецкой и Луганской областей.