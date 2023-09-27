Британская разведка: РФ бросила в бой новосозданную армию как подкрепление
Привлечение к боям новосозданной российской 25-й армии отдельными подразделениями как подкрепление уменьшает вероятность нового масштабного наступления РФ в ближайшее время. Об этом говорится в разведывательном смотре Министерства обороны Британии от 27 сентября, сообщает Европейская правда.
Аналитики разведки отмечают, что с середины сентября Россия, скорее всего, бросила на фронт отдельные подразделения вновь 25-й общевойсковой армии.
Так, есть информация, что 67 мотострелковая дивизия и 164 отдельная мотострелковая бригада принимают участие в боях на участке западнее Северодонецка и Кременной, на границе Донецкой и Луганской областей.
"С начала вторжения Россия лишь изредка имела незадействованную группировку размера армии, которая потенциально могла бы стать основой для новых масштабных наступательных действий. Поскольку 25-я общевойсковая армия очевидно начала задействоваться "кусками" для усиления растянутой линии фронта, новое слаженное наступление сил РФ в последующие недели становится менее вероятным", – отмечает разведка.