В Польше намекнули на возможное расширение эмбарго на импорт из Украины

Запрет на ввоз зерна из Украины находится в национальных интересах Польши. Польша будет так поступать со всеми продуктами, пока не будет проработан соответствующий механизм сотрудничества с Украиной. Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий во время посещения города Тцянка на западе Польши, сообщает Укринформ.

Как подчеркнул глава польского правительства, он поставил ультиматум президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен о продлении ввоза украинского зерна после 15 сентября. В свете того, что Брюссель этого не сделал, Варшава ввела запрет в одностороннем порядке, поскольку это в национальных интересах Польши.

"Пока не будет разработан механизм сотрудничества, мы будем действовать так по всем продуктам с востока, потому что интересы польского агрария есть в наших национальных интересах, это для нас самое важное" , - подчеркнул Моравецкий.

Он добавил, что в результате войны должна заплатить Россия, а не польское сельское хозяйство.