За двое суток из Карабаха выехали почти 30 тысяч армян

За двое суток с тех пор, как в Армению начали прибывать первые беженцы Карабаха, границу пересекли более 28 тысяч человек. Об этом говорится на официальной странице правительства Армении, сообщает Европейская правда.

По данным по состоянию на вечер 26 сентября, в Армению прибыли 28 120 вынужденных переселенцев из Карабаха.

Из них в то время зарегистрировали около 21 тысячи.

Жильем обеспечили более 3200 человек из тех, которые не имеют вариантов размещения.

Ранее поступали сообщения, что дорога из Степанакерта (азербайджанское название – Ханкенди) в пограничный армянский город Корнидзор переполнена, некоторые люди ждут там в очередях уже более суток.

Напомним, Азербайджан заявил о завершении своей операции в Карабахе 20 сентября. В Баку пообещали обеспечить выход из Карабаха армянам, которые сложат оружие.

В воскресенье-понедельник регион начали покидать армяне, которые не желают оставаться в Карабахе после его перехода под контроль Азербайджана. Первая группа прибыла вечером в воскресенье в сопровождении российских "миротворцев".