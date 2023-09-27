Зеленский анонсировал акцию памяти в День защитников

В День защитников и защитниц Украины, 1 октября, по всей стране состоится масштабная минута молчания в память обо всех погибших воинах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

"9:00. Воскресенье. 1 октября. Центральные площади и улицы украинских городов. Минута уважения. Минута молчания. Но вечность памяти о наших павших защитниках и защитницах" , - написал глава государства.

Он напомнил, что в это воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату День своих защитников и защитниц - всех, кто сражается ради государства, всех, кто придает силы Украине, всех, кто отдал свою жизнь ради Украины.

"И в это воскресенье впервые вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, погибших, защищая наше государство и украинцев" , - сказал Зеленский.

Президент стремится к тому, чтобы это стало новой традицией в Украине.