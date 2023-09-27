Воздушные силы: Как украинские пилоты тренируются управлять F-16

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины показали видеозапись о том, как украинские пилоты адаптируются к американскому истребителю F-16 с помощью симулятора полета на самолете, сообщает Украинская правда.

"Конечно, наша цель – полноценные авиатренажеры самолетов F-16 на территории Украины, учебные самолеты (спарки) и центры подготовки летного состава. Но все начинается с малого.

Поэтому пока побратимы осваивают F-16 за рубежом, летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают сражаться за украинское небо и уничтожают оккупанта на земле. И когда есть немного свободного времени, пилоты знакомятся с кабиной F-16 в виртуальной реальности и выполняют совместные миссии над территорией Украины в составе пары, звена, эскадрильи, находясь при этом в разных регионах Украины" , – говорится в сообщении.

В сюжете показано, как пилот на симуляторе самолета с помощью очков виртуальной реальности, ручки управления двигателем, педалей и монитора учится управлять американским истребителем.

Таким образом летчик может тренироваться как в одиночном "полете", так и в групповом. Летчики при этом могут находиться в разных уголках Украины.