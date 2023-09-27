После удара по штабу ЧФ РФ оккупанты используют ракетоносители бессистемно – ВСУ

После удара по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе, в результате чего были ликвидированы высшие офицеры противника, наблюдается затишье военно-морской деятельности захватчиков. Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфир телеканала "Эспрессо", пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По ее словам, очевиден "определенный сумбур" в руководстве ЧФ РФ после уничтожения штаба вражеского флота.

"Потому что использование ракетоносителей было бессистемным и бессмысленным. Они выходили, заходили, маневрировали непонятными маршрутами с неоправданным расходом топлива, без реализации задач" , - отметила Гуменюк

Представитель Сил обороны юга Украины объяснила, что враг наращивал присутствие кораблей, корректировал, заменял друг друга, тем самым "демонстрировал готовность".

"Но все же были применены для убеждения, что управление существует, что руководство на месте и флот может быть боеспособным" , - сказала Гуменюк.

Так, констатировала она, наблюдается затишье военно-морской деятельности российских оккупантов.