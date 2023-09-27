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Азербайджан назвал свои потери за сутки войны в Карабахе

Азербайджан назвал свои потери за сутки войны в Карабахе
Фото: AlixSaz

Азербайджан за сутки войны в Нагорном Карабахе 19-20 сентября утратил 705 человек убитыми и ранеными. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения страны, сообщает Лига.net.

Ведомство заявляет, что в ходе "антитеррористических мероприятий" суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен.

Погибли 192 военнослужащих армии страны. 

Среди погибших — 180 сотрудников Минобороны и 12 сотрудников Министерства внутренних дел, также погиб мирный житель. 

Ранения получили 511 военных и один гражданский. 

Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, сказано в заявлении. 

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