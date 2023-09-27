Польша призвала Украину отозвать жалобу из ВТО по агроэкспорту

Варшава призвала Киев отозвать жалобу из Всемирной торговой организации по делу экспорта украинского зерна, что создаст благоприятный климат для дальнейших переговоров по урегулированию кризисной ситуации. Об этом на пресс-конференции в Варшаве после онлайн-переговоров с украинским коллегой Николаем Сольским заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, сообщает Укринформ.

Как отметил польский чиновник, свой разговор с Сольским он начал с призыва к украинской стороне отозвать жалобу и с ВТО, чтобы "эти переговоры были плодотворными и на хорошем уровне".

Телус утверждает, что эта жалоба Украины в ВТО "безосновательна". Он подчеркнул, что украинский министр заявил: он обсудит с министром экономики Украины вопрос возможного отзыва этой жалобы.

"Это было бы хорошее дело, поскольку если мы хотим разговаривать и искать долгосрочные решения, то эта заноза ненужна. Поэтому эту жалобу надо отзывать" , - подчеркнул Телус.

По его словам, он согласился со словами украинского министра о необходимости снижения эмоций с обеих сторон, что позволит конструктивно проработать механизмы экспорта украинского зерна на рынки третьих стран.