В Минагрополитики сделали прогноз по урожаю этого года

По оценке Министерства аграрной политики и продовольствия, урожай сезона 2023 года составит 79 млн тонн. Это на 15 млн тонн больше, чем планировали во время посевной, и по меньшей мере на 7 млн тонн больше, чем в прошлом году. Об этом заявил министр аграрной политики Николай Сольский в эфире телемарафона, сообщает Лига.Бизнес.

"У нас неплохой урожай того, что мы уже собрали. Летом уже закончили озимую пшеницу, озимый рапс, там хороший урожай подсолнечника. Сейчас также показывает больше, чем мы планировали, урожай сои" , – сказал министр.

Меньший урожай получился по продовольственной пшенице, но его все равно достаточно и для украинского рынка.

"Начинается уже активная жатва кукурузы, это огромный также объем, который мы традиционно экспортировали. Хочу напомнить, что мы в мае во время начала посевной думали, что у нас будет примерно 63-64 млн тонн, потом мы подняли прогноз там 67-68 тонн, потом свыше 70 тонн.

В прошлом году у нас был результат 72 млн тонн, потом 75 млн тонн. В последние две недели мы говорим об урожае, который, наверное, будет около 79 млн, что, как минимум, на 7 млн больше, чем в прошлом году" , – сказал министр.

Сольский напомнил, что аграриев вопросы урожайности и вала продукции сейчас уже не беспокоят, а беспокоит, по какой цене его продать. По словам министра, Украине нужно в месяц иметь возможности вывозить из страны 5 млн тонн, а пока это чуть больше 3 млн тонн.