Криптобиржа Binance заявила, что полностью выходит из РФ
Одна из крупнейших криптобирж в мире Binance окончательно выйдет с рынка России. Заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса бирже CommEX, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Процесс перехода пользователей продлится в течение года.
"Глядя в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований. Мы остаемся уверенными в долгосрочном росте Web3-индустрии во всем мире и сосредоточим нашу энергию на 100+ других странах, в которых мы работаем", - заявил директор по соблюдению нормативных требований Ной Перлман.
В течение следующих нескольких месяцев криптобиржа планирует прекратить работу всех обменных сервисов и бизнес-направлений в России.
"Хотя финансовые детали сделки не разглашаются, важно отметить, что с этой продажей Binance полностью уходит из России. В отличие от подобных сделок с международными компаниями в России, Binance не будет иметь текущего распределения дохода от продажи, а также не имеет возможности выкупить долю в бизнесе", - отметили в компании.