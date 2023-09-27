Украинские порты покинули 50 кораблей, заблокированных после вторжения

В украинских портах по состоянию на 26 сентября оставалась лишь половина из 100 судов, которые были заблокированы после начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил руководитель Мониторинговой группы санкций и свободы судоходства Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, сообщает Экономическая правда.

"По состоянию на 26 сентября из 100 судов, которые были заблокированы в украинских портах на 24 февраля 2022 года, остаются 50 судов: 29 из них - в портах Николаевской области, 14 - в Херсоне, 5 - в Мариуполе. В портах Одесской области по разным причинам остаются два морских судна из числа 41, которые были блокированы 24 февраля" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что из 50 судов 15 принадлежат судовладельцам из стран ЕС (Греции - восемь, Мальты - три, по одному судну Болгарии, Германии, Эстонии, Дании), 14 - судовладельцам из Турции, восемь - из Украины.

Среди других судовладельцев, чьи суда заблокированы в украинских портах, - компании из Норвегии и Китая, Великобритании, Черногории, Бангладеш, Маршалловых островов, Ливана, Египта, Сингапура.

В порту "Черноморск" остается и балкер EMMAKRIS III, который был задержан в июле 2022 года по требованию Генпрокуратуры в рамках расследования в отношении его российского владельца, сообщается в тексте обновленной базы заблокированных судов мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований и редакции BlackSeaNews.