Зеленский провел совещание и сообщил о продвижении ВСУ в Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продвижении Вооруженных сил Украины на Донецком направлении.
Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале по итогам селекторного совещания.
Он отметил, что получил отчеты о ситуации на фронте, поставках техники и боеприпасов, а также данные разведок.
"Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие реализуемые замыслы", – говорится в сообщении.
Также Зеленский отметил, что оккупанты продолжают обстреливать Херсонщину – за минувшие сутки по области запустили 26 управляемых авиационных бомб.
"Враг продолжает терроризировать территории, до которых может дотянуться", – написал президент.
Он добавил, что поручил найти дополнительные решения, чтобы "прекратить этот террор".
Кроме этого, СБУ разоблачили корректировщики ночного удара по Киеву, который состоялся неделю назад.
"Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет", – отметил президент.