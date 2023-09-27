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Зеленский провел совещание и сообщил о продвижении ВСУ в Донецкой области

Зеленский провел совещание и сообщил о продвижении ВСУ в Донецкой области
Фото: prezident.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продвижении Вооруженных сил Украины на Донецком направлении.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале по итогам селекторного совещания.

Он отметил, что получил отчеты о ситуации на фронте, поставках техники и боеприпасов, а также данные разведок.

"Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие реализуемые замыслы", – говорится в сообщении.﻿

Также Зеленский отметил, что оккупанты продолжают обстреливать Херсонщину – за минувшие сутки по области запустили 26 управляемых авиационных бомб. "Враг продолжает терроризировать территории, до которых может дотянуться", – написал президент.

Он добавил, что поручил найти дополнительные решения, чтобы "прекратить этот террор".

Кроме этого, СБУ разоблачили корректировщики ночного удара по Киеву, который состоялся неделю назад. "Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет", – отметил президент.

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