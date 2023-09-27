Зеленский провел совещание и сообщил о продвижении ВСУ в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продвижении Вооруженных сил Украины на Донецком направлении.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале по итогам селекторного совещания.

Он отметил, что получил отчеты о ситуации на фронте, поставках техники и боеприпасов, а также данные разведок.

"Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие реализуемые замыслы" , – говорится в сообщении. ﻿

Также Зеленский отметил, что оккупанты продолжают обстреливать Херсонщину – за минувшие сутки по области запустили 26 управляемых авиационных бомб. "Враг продолжает терроризировать территории, до которых может дотянуться" , – написал президент.

Он добавил, что поручил найти дополнительные решения, чтобы "прекратить этот террор".