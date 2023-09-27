Польша завершает переговоры с Литвой по транзиту украинского зерна

Контроль украинского зерна, который транзитом перевозится в третьи страны, в ближайшее время должен быть перенесен с украинско-польской границы в порты Литвы, а со временем, возможно, и в порты Германии. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус на пресс-конференции в Варшаве после онлайн-переговоров с украинским коллегой Николаем Сольским, сообщает Укринформ.

"Мы подняли дело транзита, чтобы помочь (Украине – ред.). Мы находимся на финишной прямой достижении договоренности с Литвой, чтобы этот контроль перенести с украинско-польской границы в порты Литвы. Эта проверка приведет к тому, что зерно будет выезжать за пределы ЕС" , - заявил Телус.

Он добавил, что переговоры между Варшавой и Вильнюсом по этому делу "находятся на финишной прямой, осталось решить технические вопросы". По его словам, в начале следующей недели состоится встреча с литовской стороной по транзиту украинского зерна через Польшу в Литву.

Как отметил польский министр, Сольский также предложил, чтобы такой контроль перенести и в Германию, чтобы проверка проходила не на украинско-польской границе, а в германских портах.

"Я пообещал, что мы рассмотрим этот вопрос, нужно подискутировать над этим с соответствующими контрольными службами. Если будет такая юридическая возможность и гарантия, что это зерно не вернется в Польшу, то мы будем идти в направлении, чтобы помочь Украине" , - констатировал Телус.

По словам польского министра, стороны также обсудили возможность отмены эмбарго на экспорт украинского зерна на польский рынок и введение так называемого лицензирования.

"Украинская сторона заявила: если Польша задекларирует, что не нуждается до конца года в этих зерновых, то она не будет выдавать лицензии. Мы рассмотрим это предложение. Но на первый взгляд кажется, что это хорошее предложение" , - сказал Телус.

Он добавил, что для согласования Варшавы на такое решение следует наработать соответствующие регуляции в Польше. "Это Польша будет решать, до каких пор украинский хлеб не будет попадать на польский рынок" ,- отметил он.

Министр подчеркнул, что нужно подготовить на будущее соответствующие механизмы экспорта украинских агропродуктов с мнением о будущем членстве Украины в ЕС.