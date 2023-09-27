РосСМИ показали видео с командующим Черноморского флота

Российские пропагандистские СМИ опубликовали видео с командующим Черноморским флотом РФ Виктором Соколовым – он награждает футбольную команду "Черноморец", а также дает интервью пропагандистам об "успехах Черноморского флота". Вероятно, таким образом, росСМИ отреагировали на сообщение ССО о якобы ликвидации Соколова во время ракетного удара по Севастополю, сообщает Лига.net.

22 сентября украинские военные атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе. Через два дня ССО заявили, что в результате ракетного удара якобы был уничтожен командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов. В общей сложности якобы ликвидировано 34 офицера, еще 105 оккупантов получили ранения.

Подтвердить ликвидацию Соколова не смог ни министр обороны Рустем Умеров, ни Госдеп США.

Глава Минобороны сказал лишь: "Если Соколов мертв, это хорошая новость для всех", а пресс-секретарь Госдепа США Карин Жан-Пьер заверила, что видела видео с командующим ЧФ РФ, которое опубликовали в России, однако ей "пока нечего подтверждать".

27 сентября пропагандистское российское издание Звезда, принадлежащее Минобороны страны-агрессора, опубликовало ряд видео, на которых Соколов якобы жив.

На опубликованном российской военной пропагандой ролике командующий Черноморским флотом извещает о якобы успехах российских оккупантов в Украине. По его словам, они якобы "успешно выполняют поставленные задачи".

Это заявление прозвучало на церемонии награждения футбольной команды ЧФ "Черноморец", занявшей призовое место в чемпионате Вооруженных сил РФ. Интервью было снято в здании офицеров флота в Севастополе.

Отметим, чемпионат, которому посвящено интервью, состоялся 18 сентября, то есть еще до удара ВСУ по штабу Черноморского флота.