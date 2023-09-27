Премьер Эстонии: Задержки помощи Украине увеличат цену войны
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ожидает долгой войну РФ против Украины, но верит, что в итоге Киев одержит в ней победу, сообщает Европейская правда.
Об этом она заявила на 17-й Балтийской конференции по обороне.
По ее словам, стратегия президента РФ Владимира Путина строится на предположении, что Украина и трансатлантическое сообщество в более широком смысле устанут, поскольку у России хватает ресурсов, людей, оружия советских времен и пропаганды для продолжения войны.
"Но за каждой маленькой победой украинцев следует следующая. Я верю в их конечную победу. Однако они не могут добиться этого в одиночку, им нужна наша поддержка в течение всего времени, пока продолжается война", – отметила Каллас.
При этом премьер назвала пустыми словами угрозы РФ в ответ на предоставление Украине военной помощи. Поэтому, считает она, любая задержка с предоставлением помощи приведет к большей цене войны для Украины и свободного мира, а любая нерешительность раздувает имперские амбиции Путина.
Каллас также призвала увеличить объемы и ускорить темпы оборонного производства, чтобы соответствовать новой реальности, поскольку имеющиеся в Европе резервы не отвечают потребностям военного времени.
"Победа означает установление справедливого и прочного мира. В основе него должны лежать территориальная целостность и привлечение агрессора к ответственности, включая ответственность за преступление агрессии. Это единственный способ обеспечить мир и безопасность в Европе. В этой борьбе серебряная медаль не может считаться достаточным достижением", – резюмировала она.