Премьер Эстонии: Задержки помощи Украине увеличат цену войны

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ожидает долгой войну РФ против Украины, но верит, что в итоге Киев одержит в ней победу, сообщает Европейская правда.

Об этом она заявила на 17-й Балтийской конференции по обороне.

По ее словам, стратегия президента РФ Владимира Путина строится на предположении, что Украина и трансатлантическое сообщество в более широком смысле устанут, поскольку у России хватает ресурсов, людей, оружия советских времен и пропаганды для продолжения войны.

"Но за каждой маленькой победой украинцев следует следующая. Я верю в их конечную победу. Однако они не могут добиться этого в одиночку, им нужна наша поддержка в течение всего времени, пока продолжается война" , – отметила Каллас.

При этом премьер назвала пустыми словами угрозы РФ в ответ на предоставление Украине военной помощи. Поэтому, считает она, любая задержка с предоставлением помощи приведет к большей цене войны для Украины и свободного мира, а любая нерешительность раздувает имперские амбиции Путина.

Каллас также призвала увеличить объемы и ускорить темпы оборонного производства, чтобы соответствовать новой реальности, поскольку имеющиеся в Европе резервы не отвечают потребностям военного времени.