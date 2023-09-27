В Китае прокомментировали военные маневры вблизи Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не прекратит ежедневные патрулирования боевых самолетов и кораблей и военных учений вокруг Тайваня, пока Тайбэй будет придерживаться курса на независимость от Пекина. Об этом на пресс-конференции заявил спикер Управления по делам Тайваня Госсовета (правительства) КНР Чжу Фэнлянь, сообщает Укринформ.

"Действия Народно-освободительной армии Китая по защите национального суверенитета и территориальной целостности никогда не прекратятся, пока сепаратисты независимости Тайваня будут продолжать провокации" , - сказал Чжу.

По его словам, многочисленные учения и тренировки НОАК в Тайванском проливе и вокруг него направлены на решительную борьбу "с наглостью сепаратистских сил и сепаратистскими действиями" (сепаратистами в Пекине называют нынешнее руководство Тайваня, которое стремится к независимости острова от коммунистического Китая – ред.).

"Мы надеемся, что соотечественники Тайваня смогут отличить правильное от неправильного, рассмотреть причину и следствие, решительно выступить против независимости Тайваня и сотрудничать с нами, чтобы защитить мир и стабильность в Тайванском проливе" , - добавил представитель китайского правительства.

В последнее время НОАК существенно увеличило количество боевых самолетов, проводящих ежедневные патрулирование воздушного пространства вокруг Тайваня. При этом несколько десятков военных воздушных судов регулярно входят в зону идентификации тайваньской ПВО, что, впрочем, не считается нарушением воздушного пространства Тайваня.

Такими действиями Китай, считающий демократически управляемый Тайвань своей собственной территорией, пытается давить на Тайбэй и утверждать свои претензии на суверенитет над островом.