Россияне заявили, что посадили минометчика из "Азова" на 22 года

Оккупационные власти решили посадить за решетку на 22 года украинского военнослужащего, минометчика полка "Азов" Эдуарда Варбанского, сообщает Украинская правда.

Как сообщает 27 сентября российское пропагандистское агентство ТАСС, "Верховный суд" так называемой "ДНР" приговорил Эдуарда Варбанского к 22 годам лишения свободы "за минометный обстрел школы под Мариуполем весной прошлого (2022) года".

Как говорит на видео человек, назвавшийся Варбанским, его обвинили в "жестоком обращении с гражданским населением, покушением на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества" из-за обстрела поселка Бердянское под Мариуполем из миномета калибра 120 мм. Тогда якобы пострадала школа.

22 сентября российские пропагандисты сообщили, что "Верховный суд" незаконной "ДНР" приговорил к 24 годам лишения свободы старшину разведывательной роты ВСУ Виталия Катранича, который якобы застрелил жителя Мариуполя.