Турция будет поставлять газ в Румынию – подписан контракт

Турецкая компания Botas начнет поставлять газ трубопроводом в Румынию с 1 октября. Соответствующий контракт до 2025 года Botas подписала с румынской OMV Petrom, сообщает Лига.Бизнес.

По условиям контракта, Румыния будет получать 400 млн кубометров газа в сутки.

Это уже четвертая сделка Турции за последние месяцы по экспорту газа.

В августе Botas договорилась о поставках 300 млн кубометров газа в Венгрию.

Перед этим был заключен 13-летний контракт с Болгарией о поставках 1,5 млрд кубометров газа.

Также достигнуты договоренности о поставках газа в Грецию.