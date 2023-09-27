Ирландия выделила 1 миллиард евро на беженцев из Украины
Ирландские власти направят дополнительный 1 миллиард евро на размещение украинских беженцев в стране. Государство помогает оплачивать жилье более 70 000 украинцев, сообщает Деловая столица.
Еженедельно в Ирландию прибывают в среднем 550 человек, поэтому до конца зимы небольшое количество украинцев будут размещать в палатках.
Министр интеграции Родерик О'Горман и министр государственных расходов Паскаль Донохью объявили о дополнительном финансировании после обсуждения правительства во вторник.
Дополнительная смета поможет Департаменту интеграции покрыть расходы на жилье украинцев и других лиц, ищущих международную защиту.
"Правительство выделило средства в бюджете на 2023 год, чтобы преодолеть непрофильное давление. Это финансирование будет продолжать поддерживать гуманитарный ответ государства на кризис в Украине", – подчеркнул Донохью.
Он отметил, что стране пришлось очень много работать, чтобы справиться со значительным потоком людей из Украины после полномасштабного вторжения РФ.
Число людей из Украины, которые находятся в государственном жилье в Ирландии, сейчас превышает 70 тысяч. Также страна предоставляет убежище 23 200 беженцам.
"Учитывая дальнейшее ограничение предложения, вероятно, что обеспечение жильем будет оставаться сложным в обозримом будущем", — предупредил О'Горман.
Небольшое число украинцев будет размещаться в палатках – эти договоренности будут оставаться в течение зимы, уточнил он.