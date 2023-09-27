В Минздраве назвали срок постановки женщин на военный учет

Для военнообязанных женщин с медицинским образованием с 1 октября принципиальных изменений не произойдет, рассказал в эфире телемарафона министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Радио Свобода.

"С 1 октября ничего не изменится. Медицинские профессии для женщин и фармацевтическое образование для женщин со времен Независимости подпадали под перечень тех специальностей, которые входили в военный учет и утверждались приказом министра обороны. Поэтому изменений не происходит, кроме тех, которые сделала Верховная Рада, внося изменения в закон о военном учете.

Медицинские профессии выделили уже прямо в законе, отметив, что женщины с медицинским и фармацевтическим образованием подлежат постановке на военный учет, а также другие специальности, которые определены в перечне, утвержденном приказом Министерства обороны" , – пояснил Ляшко.

Он напомнил, что правительство приняло постановление, предусматривающее, что с 1 октября 2023 женщины с медицинским и фармацевтическим образованием до конца 2026 должны стать на учет в центрах комплектования.

Ляшко добавил, что в постановление правительства, которое регулирует вопрос пересечения государственной границы, пока изменения, касающиеся женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, не внесены.

"Ограничения женщин с медицинским или фармацевтическим образованием могут применяться только тогда, когда такие женщины находятся на государственных должностях, в центральных органах исполнительной власти или являются народными депутатами или депутатами местных советов. Именно тогда, как и для всех других госслужащих, на женщин-медиков могут распространяться ограничения пересечения государственной границы. Других изменений нет и не планируется" , – пояснил министр.

Он отметил, что каждое предприятие имеет в структуре человека, который ведет мобилизационный учет.

"Ведутся определенные списки, которые делятся на категории: офицерский, старшинский, рядовой состав. Эти данные передаются центру комплектований. Поэтому сейчас есть законодательное требование, есть установленный порядок, есть определенная инструкция Министерства обороны, что должны все сделать, по какой форме подать эти документы" , – сказал Ляшко.

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