Министр обороны Германии: Победа Украины – это не наша стратегия
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина должна победить в войне против России, однако это "не имеет никакого отношения" к стратегии обороны ФРГ. Об этом он сообщил во время визита в Эстонию, сообщает Лига.net.
По его словам, Берлин четко заявлял, что Украина должна победить в войне, однако Германия не может ставить победу Киева в основу своей стратегии национальной обороны.
Он отметил, что цель стратегии национальной обороны "не состоит в том, чтобы сказать, кто должен выиграть войну".
"Я совершенно четко заявил, что Украина должна выиграть войну. Как определять победу, зависит только от Украины, а не от нас. Это не имеет никакого отношения к нашей стратегии национальной обороны", — заявил Писториус.