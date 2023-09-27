Министр обороны Германии: Победа Украины – это не наша стратегия

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина должна победить в войне против России, однако это "не имеет никакого отношения" к стратегии обороны ФРГ. Об этом он сообщил во время визита в Эстонию, сообщает Лига.net.

По его словам, Берлин четко заявлял, что Украина должна победить в войне, однако Германия не может ставить победу Киева в основу своей стратегии национальной обороны.

Он отметил, что цель стратегии национальной обороны "не состоит в том, чтобы сказать, кто должен выиграть войну".