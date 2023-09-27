Предоставление оружия Украине: мнения поляков разделились

Около половины граждан Польши (47,2%) положительно оценили недавнее высказывание премьера страны Матеуша Моравецкого о том, что Варшава не передает Украине вооружение, поскольку сама закупает современное оружие. Об этом говорится в опросе, проведенном центром IBRiS для издания Rzeczpospolita, сообщает Укринформ.

Как отмечается, почти столько же польских респондентов (44,5%) плохо оценили это заявление главы польского правительства, а 8,3% опрошенных не сформировали свое мнение на этот счет.

Подчеркивается, что больше всего сторонников этого тезиса премьера Моравецкого среди избирателей правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) - 71%, старших лиц (60%), жителей сельской местности (60%), людей с невысоким уровнем образования (71 %), а также черпающих новости из государственных телеканалов TVP I TVP Info (свыше 70%).

Опрос центр IBRiS провел 22-23 сентября среди группы респондентов численностью 1 тыс. человек.

Напомним, в интервью Polsat News премьер-министр Польши Моравецкий 20 сентября заявил, что Варшава сейчас не передает оружие Киеву, поскольку сама производит масштабное вооружение и модернизацию своей армии.

Это заявление вызвало беспокойство среди западных союзников. Представитель правительства Польши Петр Мюллер впоследствии уточнил, что Польша будет продолжать помогать Киеву, в частности, выполняя ранее подписанные контракты в сфере производства вооружения для Украины. Он заверил, что хаб под Жешувом, по которому значительная часть оружия поступает в Украину, будет продолжать работать в обычном режиме.