Оккупанты построили новый укрепрайон вблизи Токмака – мэр Мелитополя

Российские военные продолжают строительство укреплений в Запорожской области. Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает Радио Свобода.

"Испытывая постоянное давление Вооруженных сил Украины российская армия создает новые укрепления в тылу и вокруг временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области" , - рассказал он.

Как отметил Федоров, к северу от Токмака "появился новый укрепрайон по обе стороны автодороги, ведущей к недавно освобождённому Вооруженными силами Украины селу Роботино". Кроме того, "на границе Донецкой и Запорожской областей для построения фортификаций начали загонять бетоновозы", говорит местный чиновник.

Также, как отметил Федоров, "на захваченной территории оккупанты устроили более 20 тренировочных полигонов армии РФ общей площадью около 50 тысяч гектаров".

"В Мелитопольщине это окрестности Дунаевки, Атманя, Кирилловки, территория Приазовского нацпарка" , - добавил он.

Мелитополь в Запорожской области войска РФ оккупировали в начале полномасштабной войны. Избранный мэр города Иван Федоров, находящийся на свободной территории Украины, регулярно сообщает о взрывах в городе и его окрестностях, в результате которых гибнут или ранятся лица, назначенные Россией в оккупационную администрацию.

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