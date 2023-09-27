Санкции против алмазов из РФ: под угрозой десятки компаний

Под санкции западных стран могут попасть около полусотни российских компаний, которые занимаются добычей, обработкой и продажей алмазов.﻿ Об этом сообщает The Guardian, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Отмечается, что такое количество российских компаний указано в предложении Украины государствам-партнерам.

Большая часть из них связана с гигантом ПАО "АЛРОСА", что контролирует более 90% добычи алмазов в РФ, то есть треть мирового объема.

Также обращается внимание, что эта компания уже находится под санкционными режимами США, Канады, Великобритании и Новой Зеландии и других стран.

Российский экспорт алмазов

В прошлом году РФ экспортировала алмазов на сумму более 3,8 миллиарда долларов. При этом ряд стан Запада запретили импорт российских алмазов, однако ограничения распространяются только на необработанные алмазы.

После обработки в странах третьего мира, в основном в Индии и Китае, российские бриллианты получают статус "смешанных" и могут свободно поставляться на рынки стран G7 (входит США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада плюс ЕС).

В публикации также указывается, что Индия, Объединенные Арабские Эмираты и Бельгия являются тремя крупнейшими центрами, где российские алмазы могут быть переработаны в "смешанные". США, Китай и ЕС являются их крупнейшими потребителями.

Ранее украинское Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) направило предложения в Службу безопасности Украины (СБУ) и другие ответственные органы о введении санкций против российских алмазных компаний с намерением, чтобы западные партнеры поддержали ограничения.