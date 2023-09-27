В Нидерландах стало больше трудоустроенных беженцев из Украины

Количество работающих украинских беженцев в Нидерландах выросло по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует Центральное статистическое бюро Нидерландов, сообщает Европейская правда.

В частности, возросло количество украинских женщин, имеющих работу в Нидерландах.

В конце 2022 года около 44 процентов украинок были трудоустроены. Через полгода их было больше половины. Среди мужчин также наблюдается рост, хотя и не такой значительный, как среди женщин. 41 процент мужчин сейчас имеют работу.

Половина украинцев работает в сфере услуг, что включает в себя агентства по трудоустройству. Кроме того, многие украинцы работают в сфере торговли, транспорта и общественного питания.

Также значительная часть беженцев сменила работу в течение года: около 39 процентов.

Украинцы, которые оказались в Нидерландах после российского вторжения, могут сразу приступить к работе. Это ставит их в исключительное положение, поскольку другие беженцы из-за пределов Европейского Союза не могут этого сделать.