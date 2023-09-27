НБУ дал оценку влиянию дефицита электроэнергии на экономику Украины

Влияние дефицита электроэнергии на экономику Украины оказалось значительно меньше, чем ожидалось. Этому способствовала устойчивость энергосистемы и закупка бизнесом и неселением генераторов, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель Председателя НБУ Алексей Шабан, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Как отметил Шабан, во-первых, этому поспособствовала более высокая устойчивость энергосистемы. По оценкам НБУ, благодаря скорым ремонтам и теплой погоде фактический дефицит в первом квартале составил 15%, что вдвое меньше, чем предполагалось в январском макропрогнозе.

Во-вторых, бизнес и население оказались значительно более устойчивыми к отключениям электроэнергии, в частности, учитывая закупку оборудования для обеспечения энергоавтономности, добавил он.

По данным НБУ, разрушение Каховской ГЭС привело к временному уменьшению гидрогенерации для минимизации негативного влияния на русло Днепра. Однако благодаря значительному количеству осадков уже в июле оно выровнялась.

НБУ прогнозирует, что в IV квартале 2023 года - I квартале 2024 года дефицит электроэнергии не будет превышать 5%, сообщил Шабан.

Кроме того, НБУ ожидает меньшего сдерживающего эффекта энергодефицита на экономическую активность, чем в прошлом году, в частности, благодаря налаженному импорту электроэнергии. Однако идет подготовка к возможным более жестким условиям в энергетике.

Отключение света

Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что во время этой зимы могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.

В июле Национальный банк Украины оставил без изменений свой апрельский прогноз по дефициту мощностей в энергосистеме на протяжении 2023-2024 годов. В ІІІ квартале ожидается незначительный дефицит (3%), который несколько увеличится в IV квартале 2023 и I квартале 2024 года (до 5%).