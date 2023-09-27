В ВСУ рассказали, как контроль над трассой Бахмут-Горловка повлиял на оккупантов

Установление огневого контроля Сил обороны над трассой Бахмут - Горловка усложнило передвижение и поставки российских оккупантов. Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Он отметил, что украинские военные удерживают огневой контроль над трассой Бахмут - Горловка.

"Мы наносим огневой поражение из всех имеющихся средств артиллерийского огня и беспилотных систем. Противнику значительно сложнее поставлять разного вида обеспечения своей группировке на этом направлении и также до н. п. Бахмут. Поскольку это одна из ключевых трасс на южном направлении" , - сказал спикер.

При этом Евлаш отметил, что у россиян есть и другие линии сообщения. В частности, речь идет о трассе, которая ведет в Соледар и другие дороги, ведущие с временно оккупированных территорий.

В то же время контроль над трассой Бахмут - Горловка - это "первый колокольчик", который уже достаточно усложнил передвижение и поставки оккупантов в этом направлении.

Так, даже если оккупанты используют эту дорогу и везут боеприпасы или личный состав, то они понимают, что рядом может лечь 155-мм фугасный снаряд. По словам спикера, это не добавляет энтузиазма оккупантам на этом направлении.

Он отметил, что наши бойцы обнаруживают все передвигающиеся здесь технические средства врага и наносят по ним огненное поражение.