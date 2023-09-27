В Минобороны ответили, будут ли увеличивать темпы мобилизации в Украине

В Украине мобилизация продолжается согласно установленным планам, и в Министерстве обороны не готовят усиление процесса, однако в зависимости от ситуации на фронтах его могут пересмотреть, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель главы Минобороны Александр Павлюк в эфире телеканала "Ми-Україна".

Офицер отметил, что "пока планы по мобилизации не изменялись", при этом все зависит от того, какие вызовы встанут перед страной на фоне продолжающейся полномасштабной военной агрессией РФ.

Он также подчеркнул, что защита своего государства является задачей каждого мужчины, и "надо к этому готовиться и быть готовыми".

"Мы делаем максимально все, чтобы не увеличивать темпы мобилизации... но вы сами понимаете, все зависит от агрессора и фронта" , - сказал Павлюк

Волны мобилизации в Украине

Напомним, что закон Верховной Рады Украины "‎О мобилизации" предусматривает четыре волны мобилизации:

Первый этап - бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие по контракту или в одной из волн мобилизации.

Второй этап - военнослужащие, которые проходили военную службу до 2014 года или служившие по контракту. Началась еще 15 марта.

Третий этап - мобилизационный резерв. Это военнообязанные граждане, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса. В некоторых регионах уже началась.

Четвертый этап - граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призову на военную службу. Дату этого этапа будут определять в Генштабе ВСУ, и она начнется по Указу.