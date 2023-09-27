Генсек НАТО не видит признаков, что цели Путина в войне изменились

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал устойчивый прогресс украинского контрнаступления, но отметил, что цели России в войне против Украины не изменились, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал после встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

"Генеральный секретарь приветствовал устойчивый прогресс украинского контрнаступления, в котором украинские войска прорвали первую линию обороны России и сейчас наносят значительный ущерб российскому Черноморскому флоту", – сообщили в пресс-службе НАТО по результатам встречи.

Однако он предупредил, что "мы не видим никаких признаков того, что цели Путина изменились", и подтвердил, что агрессивная война России против Украины остается самой большой угрозой нашей безопасности за последние десятилетия.

Учитывая это, он приветствовал значительные взносы членов НАТО, которые усиливают способность Украины оттеснить российские войска, в том числе прибытие первых американских танков Abrams в Украину.

Президент Владимир Зеленский 25 сентября подтвердил, что первые танки Abrams от США уже прибыли в Украину.

M1 Abrams будут среди других танков в арсенале Украины, которые она сможет использовать для продвижения и возможного освобождения удерживаемых Россией территорий в восточных и южных регионах.

В одном из последних пакетов помощи от США содержатся снаряды с обедненным ураном для Abrams.