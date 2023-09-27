В Румынии объяснили, почему не запретили украинское зерно вслед за Польшей

Румыния не вводила односторонний запрет на импорт украинской агропродукции вслед за Польшей, поскольку считает, что государству нужно помогать, пока не закончится война, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку в интервью Digi24.ro.

Он отметил, что Украине нужно помогать, пока она не победит в войне против России. Так, поддержка Румынии заключается в том, чтобы помочь транзиту зерна. Он подчеркнул, что его страна отреагировала не так как Польша.

По словам Чолака, именно поэтому он после консультаций с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом допустил вариант лицензирования экспорта и импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

"Благодаря диалогу мы нашли эту систему лицензирования экспорта из Украины, чтобы фермеры были защищены, но мы не придумали запрета, потому что это было бы сигналом о том, что мы не хотим помогать Украине, а это неправда" , - сказал он.

"Это не война между Россией и Украиной, это не между Путиным и Зеленским, это война между диктатором и демократическим миром. Это ставка. Возможно, в этом году многие румыны меньше поехали в отпуск, потому что были какие-то лишние расходы, которые были спровоцированы этой войной, но мы как-то не задумываемся, что происходит в Украине с теми людьми? И посмотрим, что будет с теми людьми", - добавил премьер.

Зерновой спор

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в пять соседних с Украиною стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

При этом вчера премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны.