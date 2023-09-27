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Кабмин назначил трех новых заместителей министра обороны

Кабмин назначил трех новых заместителей министра обороны
Фото: mil.gov.ua

Кабинет министров Украины 27 сентября назначил трех новых заместителей министра обороны, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает представитель правительства в ВР Тарас Мельничук, министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Новыми заместителями стали Юрий Джигира, Наталья Калмыкова и Екатерина Черногоренко.

Черногоренко стала заместителем по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, она раньше запускала электронные больничные, есть Малятко, и Армия Дронов.

Предыстория:

  • 18 сентября Кабинет министров уволил с должностей 6 заместителей министра обороны и госсекретаря министерства.
  •  5 сентября Рада отправила Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны.
  • 6 сентября новым министром был назначен Рустем Умеров.

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