Кабмин назначил трех новых заместителей министра обороны
Кабинет министров Украины 27 сентября назначил трех новых заместителей министра обороны, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает представитель правительства в ВР Тарас Мельничук, министр цифровой трансформации Михаил Федоров
Новыми заместителями стали Юрий Джигира, Наталья Калмыкова и Екатерина Черногоренко.
Черногоренко стала заместителем по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, она раньше запускала электронные больничные, есть Малятко, и Армия Дронов.
Предыстория:
- 18 сентября Кабинет министров уволил с должностей 6 заместителей министра обороны и госсекретаря министерства.
- 5 сентября Рада отправила Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны.
- 6 сентября новым министром был назначен Рустем Умеров.