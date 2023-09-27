ОВА: Купянское направление в приоритете у россиян, чтобы отвлечь ВСУ

Купянское направление для российских военных – приоритете, чтобы отвлечь ВСУ от других направлений, где они имеют успех, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной военной администрации со ссылкой на заявление главы ОВА Олега Синегубова.

"Враг наносит удары управляемыми авиабомбами. Так, сегодня утром осуществлялись обстрелы по мостовым переправам, по городу Купянск, в целом по Купянскому направлению.

Это свидетельствует о том, что враг фактически проводит подготовительные действия к будущим штурмовым операциям.

И это у них происходит волнами - сначала они накапливают определенное количество своих военных, затем осуществляют штурмовые действия. Далее украинские защитники наносят достаточно серьезные поражения, враг снова осуществляет ротацию и дальше готовится к штурмовым действиям".

По его словам, сейчас купянское направление для российских военных - в приоритете, чтобы отвлечь ВСУ от других направлений, где они имеют успех.