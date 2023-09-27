В Баку заявили о планах возвращения азербайджанского населения в Карабах

Власти Азербайджана заявили, что обсуждают планы возвращения этнических азербайджанцев в город Ханкенди (армянское название Степанакерт), административный центр и главный город Нагорного Карабаха, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает азербайджанское информагентство APA

Глава Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев 26 сентября встретился с группой азербайджанцев, "тридцать два года назад ставших вынужденными переселенцами из города Ханкенди", говорится в сообщении.

"Отмечено, что в сложившейся ситуации скоро большое возвращение коснется и азербайджанского населения Ханкенди, которое стало вынужденными переселенцами", – сообщило информагентство.

По состоянию на середину дня 27 сентября из Нагорного Карабаха в Армению выехали более 47 тысяч человек, не желающих оставаться в регионе после его перехода под контроль Азербайджана.

Во вторник правительство Армении запустило во всех регионах страны специальные центры для поддержки вынужденных переселенцев из Карабаха. Также объявили, что Армения готова принимать всех соотечественников, желающих уехать из Карабаха.

В Еврокомиссии призвали готовиться к вероятному наплыву беженцев из Нагорного Карабаха.